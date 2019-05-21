身體突無力、抽搐 就醫揪7公分腦瘤

2019-05-21 14:33

〔記者張軒哲／台中報導〕身體突無力、流口水、語意不清是眾人熟知的中風症狀，但發生這些症狀並不一定是中風。43歲施先生，日前起床時發現身體左側肌肉突然無力，以為自己中風，但在稍微休息後又可以走動，沒想到10天後出現更嚴重的抽搐半癱，以為中風趕緊就醫，檢查出顱中有顆7公分大腫瘤，壓迫到大腦運動皮層區才致肌肉無力，幸好是良性的腦膜瘤，經超音波刀手術切除後定期追蹤即可。

光田醫院神經外科主任林牧熹指出，施先生因為腫瘤長在右腦控制運動和語言的區塊，因此出現了與中風類似的行動不便症狀、若腦瘤長在視覺區則可能影響視力，病人可能以為是眼睛出了問題；也曾有患者因腫瘤影響情緒，讓家人誤以為是中邪或精神狀況出了問題。

身體思考、判斷、控制都在大腦，腦瘤雖然不是最常見的腫瘤，但因為生長在神經中樞的顱內，即使是同一種腦瘤，依據不同生長位置也可能會出現迥異的症狀。

手術時利用超音波刀，將腫瘤碎成一塊一塊，同時有抽吸力將腫瘤組織吸出，不會震壞其他正常的腦組織，透過這樣的技術，對腦組織的破壞小，術後合併症機率低。

施先生說，發病當天睜眼起床就感覺左臉很麻，下一秒以為自己中風了，不過休息後就康復了，所以也就不在意，沒想到短時間再發生第二次，且症狀更嚴重，在清晨時間無預警全身抽搐發抖、流口水，驚醒睡在旁邊的妻子，連忙拍肩確認意識、生命徵象。

林牧熹指出， 目前醫學對造成腦瘤的原因尚未有清楚定論，懷疑和遺傳、環境都有關係，不過絕大多數90%的腦瘤都是良性的，雖然腦瘤症狀千變萬化，不過民眾不需要太過焦慮把身體不適的症狀都當成是腦瘤。

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