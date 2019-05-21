基隆首處民間自主發起食物銀行 暖碇路揭牌

2019-05-21 14:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市暖暖區議員林旻勳向有「地表最強里長」稱號的台北市忠勤里長方荷生取經，今天在暖碇路2號成立「暖暖最用心幸福食物銀行」，是基隆市第一間民間自主發起的食物銀行，林旻勳期許能發揮帶頭示範作用，讓更多善心點亮社會黑暗的角落。有意捐贈物資者可電洽：02-24583833。

方荷生在2013年成立台灣第一家民營的社區型食物銀行，他今天參與「暖暖最用心幸福食物銀行」揭牌儀式時表示，當時會成立食物銀行是因為看到很多食物被浪費掉，台灣人很有愛心，很多弱勢長輩收到很多袋米，但吃不完，只能放在家裡生蟲，最後丟掉，他覺得很可惜，拿奶粉、尿布跟他們換白米，再把白米拿給其他有需要的人，「真正的幫助應該是讓需要的人拿到需要的。」

林旻勳說，因為長期在地方耕耘，發現許多真的有需求的民眾，被排除在嚴格的社會救助標準之外，因此向「南機場幸福食物銀行」的創辦人里長方荷生請益，希望透過物資銀行的機制集結社會資源照顧弱勢邊緣戶，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

「好像一家超市！」今天社區居民走進「暖暖最用心幸福食物銀行」，看到架上琳瑯滿目的毛巾、沐浴乳、尿布、米粉、罐頭、衛生紙等民生用品及食品，都相當驚訝，林旻勳說，很感謝籌備過程中在地麵包店、餐廳、企業的善心，大家有錢出錢有力出力，讓愛心資源做最有效的分配與運用，避免浪費的同時，也把愛與溫暖傳遞給更多人。

社會處副處長駱文章表示，市府食物銀行有4個外館，在照顧上還無法很全面，感謝林旻勳用愛彌補缺口；碇內國小校長蔡佳和也說，食物銀行能幫助到遭逢急難的學子及家庭，幫助他們度過難關，重新站起來。

林旻勳說，「暖暖最用心幸福食物銀行」未來更將結合急難救助、弱勢課輔及關懷訪視等服務，滿足弱勢民眾的多元需求，並規劃透過換工的方式，進一步培力弱勢家庭能夠自立。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法