論五官位置的重要性 超萌皮卡丘一秒「眼神死」

2019-05-21 12:32

〔影音新聞／綜合報導〕網路上流傳這麼一段話：「這個人五官拆開來看好像都不錯，結果拼在一起卻變得不好看」。究竟五官的位置真的有這麼重要嗎？是否真的會影響整體的感覺呢？日本一家咖啡店的店長じょーじ （George），親自用拉花示範給大家看，經過他的小小「改造」後，最近躍上大螢幕的超萌皮卡丘竟然變得超級哀怨！

除了皮卡丘他也製作過哀怨版本的凱蒂貓。

以及看起來心事重重的史努比。

Good night pic.twitter.com/SlkGqgePJ1 — じょーじ［cafe27日休業☕］ （@george_10g） 2019年5月18日

不過可別以為他只會製作哀怨版本，「萌系」拉花也難不倒他。

不管是「萌系」還是「厭世系」，他的作品都讓人讚嘆不已，看完是不是也一樣超想到じょーじ店裡朝聖呢？

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