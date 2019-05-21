南市羽球館老舊 羽球委員會爭取新建

2019-05-21 12:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市目前有幾十所國中、小、高中到大學在發展羽球運動，近幾年相繼培育出奧運選手蔡佳欣、方介民與東亞運、國內賽等冠軍。但市體育總會羽球委員會指出，台南舊有羽球館較老舊且只有6面球場，不敷全國或國際大型賽事需要的10面以上場地，希望市府能協助新建有10面球場的羽球館，帶動台南羽球運動更上層樓。

南市羽球委員會主委林榮宗、總幹事林秀文指出，目前南市共有70多所國中、小及10多所高中、大學持續推動羽球運動，積極參加國內、外各項大型賽事，委員會承辦的市級學校比賽就需要5天時間，場次更高達845場，是很熱門的體育賽事。

林榮宗說，委員會計劃把各學校設定成3級整合，包括國小、國中及高中，或擬成連同大專院校的4級整合，把大學一起做成一條龍長期發展。事實上，南市這幾年來努力培養許多知名球星，包括奧運選手蔡佳欣、方介民；東亞運冠軍許雅晴、林家翾；國內排名賽女單冠軍許雅晴、陳詩盈；混合雙打冠軍楊博軒、楊景淳等，2011年全運會男子團體組奪冠、2013年與2015年也都拿到季軍。

林榮宗表示，因為推動成績不錯，不過在南區體育公園內的舊有羽球館已40歲高齡，球場僅6面，不敷全國（如已辦4年的全國台江盃羽球賽）或國際賽事的10面以上需求，相對限制羽球發展，十分可惜，希望能爭取市府、教育局體育處同意覓地新建有10面球場的新球館，盼有新穎硬體設施為台南訓練出下一位世界球后─戴資穎。

市府體育處長林谷達說，最近有聽到市議員許又仁提起此案，事實上，舊有羽球館正在整修中，球場數不足應是主要問題，台南的大專院校也有羽球場館設施，如因辦全國大型賽事需要更多球場，體育處可幫忙協調大專學校出借球館場地，分散場地來辦理也是1途；至於新球館所需的土地、龐大經費，都需要進一步討論、評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法