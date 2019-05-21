台南大內首間日照中心揭牌 減輕家庭照顧壓力

2019-05-21 11:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內首間A級日間照顧中心今正式揭牌啟用，台南市長黃偉哲上午也親自出席，並與長輩們話家常，希望日照中心能提供多元的整合性服務，減輕家庭的照顧及經濟壓力，同時提升大內區長輩照顧的能量。

大內區目前人口約9500多人，其中老年人口約2398人，占全區人口約25.2%，儼然是高齡社會行政區，需投入更多長期照顧服務；大內區公所、南市府社會局攜手高雄華仁社會福利慈善事業基金會，以租用民宅的方式，開辦大內日間照顧中心。

黃偉哲表示，台南市目前已設置44家日間照顧中心，其中，社區式小規模多機能中心也有7處，市府積極打造高齡友善照顧環境，不僅要落實長照2.0政策，同時希望長輩的生活能過的快樂且有尊嚴，也讓照顧者能有喘息的空間。

大內日照中心位於區公所及圖書館周邊，占地面積約80坪，內部規劃有活動區、休息區及餐飲區，考量大內有許多長輩行動不便，日照中心也安排專業的職能物理治療師進駐，每週4天協助長輩個別復健，期盼能延緩長輩失能、活化手腦功能。

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