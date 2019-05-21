端午靠近 買肉粽助人本青少年基地

2019-05-21 09:33

〔記者林曉雲／台北報導〕「呷好粽，疼惜咱ㄟ囝仔！」端午佳節靠近，人本教育基金會三重青少年基地為了籌募經費，正在進行端午禮盒義賣，但1000千盒目前還剩700盒沒有賣出去，人本邀請民眾買肉粽一起來照顧弱勢青少年。

人本執行長馮喬蘭表示，三重青少年基地為弱勢青少年提供免費課後課程與生活照顧，已邁入第18年，18年來有1700多位家庭經濟弱勢、學業成就低落的青少年來到基地。每一天都有近40位孩子來基地上課、讀書、吃晚餐、參加社團活動、交朋友以及與大人聊天談心，或者，就是來基地待著、喘一口氣後繼續面對生活的困難。

人本推廣中心主任賴秀枝表示，除了供應晚餐與生活輔導，三重青少年基地也為孩子們開辦免費的多元學習課程：數學、英文、美術、自然實驗、鋼琴、吉他、熱舞、戲劇等，還為不想選課的孩子安排陪讀的大學生，以一對一或一對三的師生比，陪孩子寫作業與讀書，並在學期末為孩子們舉行學習成果發表會，孩子們透過準備與展演，和大家分享「學會了」的開心，為站上自己人生的舞台做準備。

人本表示，三重青少年基地提供高品質的照顧，協助弱勢的孩子在學習中建立自信、在生活互動裡認識自己與別人，一整年營運經費約480萬元，但基地沒有政府補助，所有經費都來自社會大眾捐款。今年義美食品公司再次贊助三重青少年基地，推出端午禮盒義賣，為三重青少年基地籌措2019年的營運經費，禮盒有4款：經典北部粽禮盒、傳統南部粽禮盒、素粽禮盒以及杏仁薄片禮盒，每組義賣價1200元，好品質的義美禮盒，大家吃的安心、放心，孩子們得到大家的照顧與鼓勵，更可以好好、安心的學習、成長、整裝待發。禮盒義賣活動自即日開始，訂購專線:02-2367-0151分機234或是線上訂購。

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