「跌跌撞撞」忍受嘲弄 生命「舞」士獲總統教育獎

2019-05-21 09:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市忠孝國中學生廖婧妤從小因脊髓膨出及下肢中度障礙行走困難，成長過程中除了要努力適應身體的不便，還得忍受許多的訕笑，但是廖婧妤把逆境和挫折當成人生的必需養分，導師李慧君稱讚她認真學習、多才多藝、友愛同學，全心投入必須唱跳的英文歌唱比賽，她的勇氣和奮鬥讓旁人質疑的態度轉為讚嘆的眼光，榮獲今年總統教育獎。

「老師，誰又學我走路的樣子、笑我不會走路」、 「我不敢經過學長姊的班級，可以不要穿短褲嗎？」李慧君說，廖婧妤低年級時訴說的委曲令人心疼，但她從獨自生氣傷心、難過流淚，轉為勇敢接納自己與面對他人。

她每天都在接受挑戰，曾因天雨路滑，走路不穩跌坐地上，矯正腳架磨破皮膚反覆感染，脊髓膨出症手術開刀，以及為參加新北市英文歌唱比賽，造成腳部傷口嚴重感染到骨頭，對於這些磨難她從不喊苦，也不因為病痛而影響課業的學習。

李慧君說，廖婧妤不論學科或藝能科都認真學習、作業準時繳交用心撰寫，願意幫助同學的課業，對教室佈置、海報製作、校慶園遊會及班級活動積極參與，擔任幹部表現優異、認真負責。

廖婧妤在家也表現出成熟乖巧，讓爸爸和奶奶不為她擔心，雖然沒有和母親住在一起，但也能感受媽媽對她的愛，人生不盡完美，廖婧妤選擇接受，並從自己開始改變。

忠孝國中校長洪慶源說，廖婧妤是忠孝國中4年來第三位獲得總統教育獎殊榮的學生，全校師生與有榮焉，廖婧妤的成長過程跌跌撞撞，但她學會坦然接受真實生命的樣態，更無懼於旁人側目的眼光。

廖婧妤說，「老師常說快樂是給予他人幸福的副產品，我也相信從別人幸福的眼神中，可以映照出自己的幸福」，未來的路還很漫長，她會繼續抖擻精神、昂首闊步，成為一個逆風飛翔的生命「舞」士。

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