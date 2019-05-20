大雷雨應變 台南學甲員警雨中護童獲網友稱讚

2019-05-20 22:03

〔記者楊金城／台南報導〕台南海線的北門、將軍、學甲區下午3點多下起大雷雨，3區公所配合市府各成立520豪雨災害應變中心，學甲警分局則整備各所人力，全面啟動「護童專案」，加強北門、將軍、學甲區各小學在下午放學時的交通疏導，保護學童放學的安全。

放學時，僅管雨勢轉小，但因天色昏暗，影響視線，學甲分局員警總動員，與各校導護師長及志工在校門口導護學童過馬路。

網友在臉書社群分享員警、導護志工維護學童放學過馬路的溫馨畫面，獲得許多家長稱讚和肯定警方護童勤務。

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