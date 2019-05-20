豪雨農損已逾千萬 木瓜受損最大宗

2019-05-20 20:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日豪雨造成的農業災損，今天最新統計已達1643萬元，木瓜、洋香瓜、西瓜全泡水，農委會統計，以南投縣、新竹縣和桃園縣受損較為嚴重，以木瓜受損為最大宗，其次是西瓜、筊白筍和洋香瓜。

農委會指出，受外海劇烈對流移入影響，瞬間強降雨無法宣洩，淹沒農作物，統計至今天下午5點，估計為1643萬元，受損品項包含木瓜、西瓜、筊白筍、洋香瓜和絲瓜，各縣市以南投縣、新竹縣和桃園縣受損較為嚴重。

農委會統計，所有受損情形中，以南投縣損失765萬元為最大宗，占了47%、新竹縣損失572萬元占35%、桃園市297萬元占18%。

農委會指出，農作物被害面積共188公頃，損害程度23％，換算無收穫面積42公頃，主要受損作物為木瓜，被害面積25公頃，損害程度28％，換算無收穫面積7公頃，損失金額372萬元，其次為西瓜、筊白筍、洋香瓜及絲瓜。

農委會輔導處表示，為協助受災農民儘速復耕復建，農委會昨天已公告辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，包含新竹縣新豐鄉、湖口鄉及竹北市的香瓜、洋香瓜、西瓜，桃園市觀音區、新屋區的香瓜、洋香瓜、西瓜與楊梅區的西瓜、洋香瓜。

輔導處指出，香瓜及洋香瓜每公頃救助金額為7萬5千元、西瓜每公頃為6萬元，受災農民即日起到5月29日止，可以到公所申請現金救助及低利貸款，假日照常受理。

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