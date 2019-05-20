醫病》5旬男很喘心臟衰竭 及早就醫裝葉克膜救一命

2019-05-20 20:46

〔記者陳建志／台中報導〕桃園一名58歲患有心臟病的黃姓男子，日前突然覺得很喘就醫，醫師研判是心臟衰竭建議轉診，救護車緊急送到醫院時，血壓降至40～50毫米汞柱，心臟幾乎快停止，醫師立刻為他裝上葉克膜代替心臟，並以心導管打通阻塞的冠狀動脈，1週後移除葉克膜，逐漸恢復意識康復出院，因及早就醫幸運撿回一命。

大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯今天表示，這名患者有心臟病宿疾，平常偶爾就會出現喘的狀況，日前又因很喘就醫，醫師發現是心臟衰竭趕緊轉診，送上救護車時血壓是50～60毫米汞柱，一度失去意識，經醫護人員使用強心劑才讓他血壓升高。

李明峯表示，患者到院時血壓降至40～50毫米汞柱、意識不清，馬上被送進心導管室，醫療團隊研判心臟嚴重衰竭，幾乎接近「停擺」的狀況，立刻為他裝上葉克膜，待血壓平穩後，為他進行冠狀動脈攝影發現血管有堵塞現象，趕緊進行心導管手術將血管打通。

李明峯表示，該名患者因及早就醫，在腦部尚未缺氧受損前就接受治療，住院約1週就移除葉克膜恢復意識，再轉到普通病房休養1週後就順利康復出院。

李明峯表示，心臟病總是來得又急又快，症狀是會喘，黃男當時就是因心臟衰竭無法打出充足的血液，強調病發時只有幾分鐘，甚至幾秒鐘的救命時間，當出現血壓低、意識不清時，如果來不及到醫院裝葉克膜恐無法挽回生命。

李明峯指出，心臟衰竭患者，除平時要定時回診，也要按時服藥，尤其不能吃太鹹的東西，並要隨時注意觀察小腿是否有水腫的現象，平常1天喝水不要超過1000CC，每天並記得量體重、血壓和心跳並記錄，讓醫師做為診斷病情的參考。

李明峯並提醒，包括高血壓、糖尿病、心臟瓣膜有問題都是心臟病的高危險族群，而75歲以上的長者，如果罹患心臟病，也記得要定期回診和服藥。並建議民眾泡溫泉不要泡太久，避免發生心臟衰竭與心肌梗塞的憾事。

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