萬安42號軍民聯合防空演習 桃警冒雨預演

2019-05-20 18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕北部地區「軍民聯合防空─萬安42號」演習，訂於27日下午1時30分至2時登場，桃園市平鎮、龍潭警分局今天下午動員民防、義警及憲兵等單位，冒雨進行預演部署，全程歷時30分鐘，雖然預演時人車均不管制，警方呼籲，27日正式演練時，民眾一定要配合警、軍人員指揮，並且快速避難，若無正當急迫理由且抗拒警、軍人員指揮者，將依民防法第21條，處以3萬元至15萬元罰鍰，請民眾多加注意。

平鎮警分局下午在平鎮國中進行傷患搶救演練，除動員相關人員，並請平鎮國中師生配合疏散演練，進入學校地下室避難，期間模擬因建築物水泥塊掉落造成師生受傷，由消防人員進行傷患搶救，過程逼真。

平鎮、龍潭警分局表示，為了持續加深並落實民眾防衛動員觀念，今年的軍民聯合防空─萬安42號演習，27日下午1時30分至2時共計30分鐘，正式發放空襲警報，將實施人、車及燈火管制，請民眾配合警察、民防人員引導儘速完成緊急避難作為，並請配合緊閉門窗、水電、瓦斯、熄滅燈火；至於汽、機車駕駛人則請停止行駛，停靠於路旁，配合指揮人員進入最近的避難所緊急避難，萬一真正發生戰爭時，遭遇敵軍空襲，民眾可藉由平時演練緊急避難，避免造成人員傷亡。

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