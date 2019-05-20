半百肢障男坐輪椅15年體重破百 手術後甩40公斤贅肉

2019-05-20 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲翁先生是位小兒麻痺身障者，幼年之後不良於行，40歲那年因肢體負荷緣故、開始坐輪椅，由於少運動又愛喝手搖飲料，體重從70公斤暴增到130多公斤，就醫檢查患有睡眠呼吸中止症、肝功能異常與糖尿病。台南市立安南醫院醫師為他做減重手術、已減到85公斤重，抽血數值恢復到標準。翁先生目標體重是減到坐輪椅前的70公斤。

翁先生表示，幼年2歲時一場高燒改變他的人生，高燒後留給他令人聞之色變的小兒麻痺，造成肢體行動不便，其他與他人無異，多年來，拐杖已成為他生活一部分，但在他40歲那年被醫師告知因長期走路姿勢不良，脊椎及膝蓋承受力過大，建議必須使用輪椅，否則關節受損會更嚴重。

翁先生說，40歲開始輪椅人生，因坐輪椅後行動力大幅減少，加上愛喝手搖飲料，1天習慣1~2杯，體重不斷增加、從原本70公斤暴增到130公斤，其老婆協助打理生活更費力，晚上睡眠品質越來越差，經檢查才知道患有嚴重睡眠呼吸中止症。首先想到是減重手術，因為看過身邊有人接受減重手術成功經驗，也應對身障人有助益。

這位重量級身障者經過台南市立安南醫院醫師辛明哲門診檢查評估，發現不只有睡眠呼吸中止症問題，還有重度脂肪肝合併肝功能異常、高血脂、高膽固醇及糖尿病。2018年7月底，辛醫師替患者安排微創縮胃曠腸手術，手術順利成功，術後體重減到目前85公斤左右。

手術前，醫師及醫療團隊向翁先生詳細解釋手術減重計畫，在先天條件不佳、無法積極運動情形下，需要積極靠飲食配合減重，雖然效果比正常進度慢，但還是能達到目標，翁先生非常配合醫療團隊的治療，手術後抽血檢查，數值都恢復正常標準。辛醫師說，患者很感謝、珍惜減重手術有重返健康機會，樂於與有肥胖問題的身障朋友分享減重經驗。

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