食物中毒？傳逾百人就醫 台中食安處：疑便當肇禍

2019-05-20 20:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市食品藥物安全處昨日起陸續接獲包括多家醫院通報疑似食物中毒案件，甚至也有遠在台北就醫的通報案例，追後初步發現相關不適個案皆曾在18日食用台中市西區青鳥屋便當專賣製售的便當後，截至今日中午，共計126人出現身體不適症狀，食安處已要求業者暫停供應餐食，等複查後合格才能恢復作業。

食安處指出，經調查後發現，該專賣店18日曾供餐給某教會晚餐60個便當，約53人發病，其中34人前往本市各醫院就醫後通報；另供應南部校外教學團體訂午餐154個便當，食用後約48人發病，前往台北馬偕、新光醫院、高雄小港醫院就醫後通報，連其他零星個案計25人就醫後通報，截至今日中午共計約126人發病，有107人就醫，22人留觀中。

食安處昨日也前往便當店調查，業者表示，18日總共供應744個便當，便當主菜和配菜有不同搭配，但都有烤蛋，採集了患者8人及環境檢體5件、食餘檢體1件，分別送驗中，最快兩周後會有檢驗結果。

食安處現場稽查發現天花板有孔洞、排風扇及油炸爐髒污、出餐區保溫箱底層不潔、從業人員未辦理健康檢查等缺失，為防止案情擴大，食安處依食品安全衛生管理法第41條規定，要求業者暫停供應餐食，俟確實改善衛生不符規定事項，並經本處複查合格始得恢復作業。

食安處表示，氣候已逐漸炎熱，是食品中毒的高峰期，食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70 ℃，細菌才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7 ℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒的發生。

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