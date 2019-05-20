醫病》台商暴瘦20公斤以為是太累 檢查罹雙癌已轉移

2019-05-20 19:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名長期在中國經商的50歲男子，1年來暴瘦近20公斤，起初以為是工作壓力太大，因持續乾咳一陣子，趁返台休假時到醫院檢查，赫然檢查出罹患大腸癌及食道癌，甚至轉移到肝臟，醫師提醒民眾體重遽減、排便習慣改變及久咳不癒，務必要提高警覺，確保健康。

澄清醫院柏忕健康管理中心肝膽腸胃科醫師陳仕豐指出，這名台商才50出頭，長年在外打拚，雖有乾咳多時症狀，均以為是中國空氣品質不佳所致，他另有體重持續下降情況，自以為是工作壓力大，直到體重在2個月內又下降8公斤時，決定排假返台2週， 原本只想好好休息。

台商返台後曾到住家附近診所看咳嗽，但未見舒緩，妻子建議他乾脆趁長假好好做檢查，徹底檢視自己的身體狀況。

陳仕豐說，台商前來時透露自己1年來已暴瘦20公斤，從原來80多年公斤，瘦到剩60多公斤，不料檢查報告出來，台商的大腸乙狀結腸位置，有約6公分的惡性腫瘤，幾已堵住腸道，另食道的下端位置也有一顆約2公分的腫瘤，另透過磁振造影也發現多個轉移性肝腫瘤，確診後是大腸癌已經轉移到肝臟。

原本台商已經訂好的機票返回中國工作崗位，接獲罹患雙癌且已轉移的晴天霹歷後，只好取消機票接受治療。

陳仕豐指出，90%以上的大腸癌是大腸腺瘤瘜肉經過5到10年左右的時間演變而來，個案可能忙於工作忽略查覺身體出現的警訊，事實上他的大腸腫瘤不小，應已影響腸胃吸收，以致體重持續下滑。

陳仕豐指出，大腸癌和食道癌目前已分列國人10大癌症的第1位和10位，需要更謹慎注意，他提醒，國人罹癌的年齡不斷年輕化，而且大部分的癌症早期都無明顯症狀，但若出現身體訊息，務必要提高警覺，大腸癌症狀包括大便有血、排便習慣改變、糞便形狀變細變小、貧血等；食道癌則可能伴隨嘔吐、咳嗽、體重減輕等症狀，都不可輕忽。

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