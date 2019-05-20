驚豔！「台灣第一美人」胡因夢與鹿港的相遇‧‧‧

2019-05-20 14:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕哇！果然是「台灣第一美人」！鹿港公會堂正在展出的「鹿城風華─ 林彰三紀念攝影展」，令所有人停下腳步的是女星胡因夢在鹿港老巷騎單車的倩影，原來這是胡因夢在1980年拍攝台視電視劇《碧海情濤》，曾到鹿港出過一星期外景，被林彰三所拍下的照片！

「胡因夢到鹿港出外景，當年非常轟動！」鹿港民俗文物館副館長施雲軒指出，《碧海情濤》除了胡因夢以外，還有知名演員田文仲、林在培、楊貴媚與李烈，因為劇情需要拍海邊、老房子，當年彰濱工業區還沒籌設，鹿港是最適合取景的地方。

施雲軒說，他曾聽林彰三前輩提過，胡因夢在鹿港九曲巷騎單車的照片，並非劇情安排，而是胡因夢在拍戲空檔，跟人借了腳踏車來騎，林彰三立即拿起相機拍下胡因夢的倩影。

鹿港鎮長許志宏的粉專也有民眾留言，胡因夢所騎的腳踏車是她哥哥，當時哥哥超開心的，因為能讓超級大偶像騎自己的腳踏車。

許多鹿港人看到胡因夢在鹿港的老照片，頓時回到時光隧道，許多人聽到大美女胡因夢到鹿港拍戲，鹿港人都變成了追星族，外景地點的九曲巷、龍山寺，都有許多人追著明星跑；來看攝影展的年輕一輩不識胡因夢，只覺得照片中的女明星美到讓人無法不再多看一眼，看過胡因夢本人的鹿港人都說，「本人更漂亮」，根本就像是仙女下凡來。

這次展出作品當中，除了第一美女胡因夢老照片引發話題以外，還有林彰三1966年所拍的成名作「滿載」，在84000張參賽作品中，一舉拿下日本每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名。

「滿載」作品拍攝台灣早年機車「六貼」畫面，在「滿載」照片中，坐在媽媽後方的林家小女孩，如今已是年過60的婦人。

林婦說，她對這張照片印象深刻，因為當天是爸爸騎機車要去田裡割稻子，爸爸載著媽媽，機車前面坐在兩個小孩，她坐在媽媽後方，背上還用背巾背起稚齡的弟弟，她就坐在麻布袋上，麻布就是要去裝稻穀用的。

林婦說，當天父親騎著機車從鹿港出發，要到福興的稻田去收割，當年的彰鹿路都還是石子路，她看到前方有機車的男子，拿著相機對準他們，當年的相機還不多見，所以，小孩的目光全都好奇的看著相機，沒想到，後來這張照片得了大獎，常常都在展覽會場可以看到。

林婦說，她曾遇過林彰三，當面跟他說「我就是滿載照片裡的小女孩」，林彰三提到，當天他騎機車在彰鹿路，看到機車六貼景象，立刻就拿相拍照片，本來想要多拍幾張，但機車一下子就轉彎了，消失在他眼前，這張照片也成為家族很珍貴的回憶。

林彰三的兒子林君勇表示，父親喜歡拿相機拍照，在鹿港鎮公所任職時，拍下「滿載」照片在日本得獎，當年獎狀還是經由駐外人員所帶回台灣，也因此機緣，父親進入中視當駐地攝影記者，用鏡頭紀錄鹿港民俗活動與風情。

「鹿城風華─林彰三紀念攝影展」即日起至6月16日在鹿港公會堂展出，展出林彰三生前用鏡頭紀錄半世紀鹿港家鄉的黑白老照片。

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