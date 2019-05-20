基隆聯合婚禮7/5公主遊輪上登場 林右昌：台灣有史以來最浪漫

2019-05-20 14:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，將於7月5日在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，5月23日上午8點起在基隆民政處宗教禮儀科現場報名，以30對為限，男女雙方只要有一方在基隆市設籍、或在基隆工作，都可以報名，將抽出其中5對新人，免費招待4天的郵輪蜜月之旅。

市長林右昌說，這是台灣有史以來最浪漫、最棒的一場公辦市民聯合婚禮，報名應該會秒殺，基隆的絕佳天然條件就是郵輪母港，要發展幸福甜蜜的產業，大家來搭郵輪辦婚禮、度蜜月生小孩，其他包括蛋糕、裝飾等產業等，也能與郵輪產業結合，商機無限，今年30對，明年加碼到40、50對，讓基隆郵輪幸福產業發展的越來越好。

公主遊輪行銷總監陳欣德說，公主遊輪在2013年來到台灣，逐年受到台灣人的喜愛，基隆是公主遊輪的母港，郵輪產業不僅是觀光，婚禮、會議、公關等產業都有緊密結合，邁阿密、溫哥華都是成功的郵輪市場，期許基隆未來也會蓬勃發展，情侶永浴愛河幸福美滿，家庭興旺。

為祝賀新人建構幸福的家庭，愛情產業鏈準備了滿滿的新人賀禮，公主遊輪、百威旅遊、基隆慶安宮、基隆港務公司共贊助5組免費、5組半價的太陽公主號四日蜜月之旅；華帥海景飯店贊助1間海景4人套房一晚；法朶創意婚紗贊助歐式禮服；翁曉瑜整體造型提供新人補妝服務。

每對新人還可得到諸多賀禮及優惠，包括市長林右昌簽名的金鏟子、掃地機器人、直立式蒸汽掛燙機、熊米屋及泉利米香禮盒、水晶相本及結婚書約等，在地的基隆長榮桂冠酒店、婚宴會館、婚紗業者也推出優惠方案，相當優厚。

民政處長處長王榆森表示，去年頭香是在報名前一晚午夜就來排隊，30對名額也在2小時內秒殺，今年的「遊輪辦婚禮、抽獎度蜜月」想必是更加熱門，今天就可以在「2019浪漫遊輪愛之船」活動網站下載報名表，填妥後5月23日上午8點在基隆民政處宗教禮儀科現場報名，男女雙方只要有一方在基隆市設籍、或在基隆工作，都可以報名，符合資格者將依報名順序錄取，並提供5對弱勢幸福名額，結婚當事人一方為中低收入或低收入戶，可優先參加，相關事項可洽各區戶政事務所或民政處宗教禮儀科。

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