重新詮釋《荷珠新配》 金曲獎最佳製作人下海當老鴇

2019-05-20 14:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾是電視劇《含笑食堂》苗可麗，電影《心戀》蘇慧倫的最佳拍檔，也拿下過第16屆金曲獎最佳流行音樂演奏專輯獎的斜槓才子張之愷，這次夥同一幫縱橫南北台灣劇場界多年的教授級演員，共同演繹金士傑的經典之作《荷珠新配》。

《荷珠新配》改編自京劇《荷珠配》，是一齣以丑為主的折子戲，「金老師」金士傑將其改編為融合古今的舞台劇，近30年來，該戲一直被認為是台灣現代戲劇發展史上相當重要的一部作品。

呼應原作以輕鬆戲謔的方式反映社會現狀及浮躁的人心，除了導演張之愷克服「身心障礙」，以183公分之軀下海扮演妖嬈勢利風情萬種的老鴇一角，連劇中的趙旺、劉志傑、齊妻等要角也是反串登場，為錄奇劇團版的《荷珠新配》帶來顛鸞倒鳳突破想像的爆笑演出。

張之愷指出，日前他看到一則「長期為老人準備年菜的華山基金會僅僅募到了五成左右經費」的新聞，觸動他面對台灣老人問題的念頭，於是在多舞台界好友的支持下，由高雄錄奇劇團推出《荷珠新配》，希望藉由演出為在地相關老人福利的機構籌募善款。

劇團指出，《荷》戲將於6月28至30日，在高市圖總館小劇場進行3天4場演出，屆時會透過相關老人的福利機構邀請長者們前來欣賞，請喜愛舞台劇更樂於公益的觀眾踴躍進場，在盡情享受台上戲精們飆戲的快感之餘，更能一起散播愛心，傳遞一份心力。

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