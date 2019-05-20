「腹部肥胖」易罹代謝症候群 死亡率是常人1.5至2.5倍

2019-05-20 13:49

〔記者蔡思培／台北報導〕衛生福利部推估，台北市50歲以上罹患高血壓人數高達39萬人。醫師指出，代謝症候群是血壓、腰圍異常的統稱，罹患心血管疾病機會會增加，死亡率更是一般人的1.5至2.5倍。

北市自108年5月20日至5月31日舉辦「腰您量血壓，健康帶回家」獎勵活動，民眾只要完成血壓及腰圍量測並登錄量測結果等資訊，即可獲得抽獎機會，今天衛生局更找來「熊讚」與藝人張䕒心響應。

張孟源醫師表示，代謝症候群是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱，罹患心血管疾病機會會大增，死亡率是一般人的1.5至2.5倍，尤其是腹部肥胖的民眾，罹患「代謝症候群」風險是一般人的4至6倍。與代謝症候群相關的腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、腎臟疾病及高血壓性疾病，就佔前十大死因中的5項。

衛生局長黃世傑說，「107年度台北市12區18歲以上民眾代謝症候群認知調查」顯示，民眾對「一般人理想血壓值應維持多少」之認知度僅達51.2%，可見市民對血壓警戒值認知不足。北市成人對於「18歲以上男性或女性的理想健康腰圍應維持多少」之認知率分別也僅有55.2%及59.9%。

衛生局鼓勵民眾遵守「聰明選，健康吃」、「動動手，動動腳」、「不吸菸，少喝酒」、「壓力去，活力來」、「做檢查，早發現」等原則，養成良好生活習慣、良好飲食及生活型態，拒當小腹婆、大肚男。

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