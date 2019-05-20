道光御匾傳出「世紀大騙案」？ 真相6月初出爐

2019-05-20 13:02

［記者劉婉君／台南報導］台南市文化局去年破天荒將高掛在國定古蹟台南孔廟內的8面清代御匾御下，並於鄭成功文物館舉辦特展，文資處最近委託專業研究團隊以X光攝影進行檢測紀錄，赫然發現道光3年（西元1823年）的「聖協時中」御匾下，隱約看得到其他文字，懷疑是「舊匾翻新」。

配合孔廟文化園區古蹟修復工程，台南孔廟清代御匾首度卸下，迄今已吸引超過3萬人次近距離欣賞清代御匾的紋理細節，台南市文資處也趁機，委託一貫道天皇學院林仁政助理教授及雲科大曾永寬教授進行材質檢測、工藝技法及相關測繪工作，意外發現隱藏在御匾之下的祕密。

林仁政指出，早期舊匾再製情況時有所聞，國內不少廟宇匾額都曾傳出這類情形，但道光皇帝所賜的御匾居然也可能是使用舊匾再製，在皇權時期是大不敬，可說是絕無僅有、前所未聞之事。

文化局表示，目前8面清代御匾中，僅道光「聖協時中」發現匾下有字，為求謹慎，已由團隊進行全面性X光攝影，受限於X光版的尺寸，總計拍攝了80餘張X光片，後續將進行拼接，讓覆蓋近200年的文字重現於世人眼前，結果預計6月初可以出爐。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法