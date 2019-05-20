別讓肺生氣氣 戒菸10年罹肺癌風險可降一半

2019-05-20 12:16

〔記者楊金城／台南報導〕佳里奇美醫院為響應「531世界無菸日」，今天起至5月31日在一樓門診候診區舉辦[別讓肺生氣氣]的戒菸宣導活動。佳里奇美醫院去年協助1004人次進行戒菸，戒菸成功率24.09%，期望更多人遠離菸害。

佳里奇美院長周偉倪、家庭醫學科主任柯俊宏、護理部部長劉憶萍帶領戒菸團隊為戒菸宣導起跑，強調吸菸及暴露在二手菸環境下，對自身和他人的健康都有影響，呼籲營造無菸友善健康環境，一同呼喊[戒菸就嬴、佳奇挺您]等口號。

活動現場安排一氧化碳檢測、菸害知識大考驗、戒菸諮詢宣導等活動，闖關遊戲闖關成功者並贈送精美禮物，讓民眾在歡樂的環境中獲得相關知識且更能了解菸品的危害。

佳里奇美醫院提供戒菸諮詢及戒菸門診服務，藉由專業團隊的介入讓戒菸變得不再那麼困難。戒菸衛教師楊素青說，佳里奇美醫院去年協助1004人次進行戒菸，戒菸成功率24.09%，高於台南市地區醫院平均的21.94%，期望未來協助更多吸菸個案成功戒菸，遠離菸害。

佳里奇美醫院說，吸菸是造成肺癌及慢性肺阻塞性疾病的主要原因；只要戒菸10年後，罹肺癌風險可降低為吸菸者的一半，且戒菸是緩解肺阻塞惡化及改善氣喘最有效方法，要讓肺部健康最有效的措施就是減少菸品及二手菸的暴露。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法