與巧克力的距離 南大附小師生體驗台灣可可

2019-05-20 11:38

［記者劉婉君／台南報導］台灣也有可以做出優質巧克力的可可，南大附小彩虹斑馬志工隊師生今天走入國產可可園莊，體驗採可可果莢，以及從可可變成巧克力的過程，認識台灣的可可產業與農民的辛勞。

南大附小彩虹斑馬志工隊甫獲得親子天下「教育創新100」，95位師生今天一早前往屏東可茵山可可莊園參訪，並透過可可果王選拔賽的趣味方式，體驗採果，學生們有的來回用手比較掛在樹上的果莢大小，有的則是瞇起眼睛左右觀察，希望能摘下最重的可可果莢，奪得勝利。

指導老師陳怡均表示，可可果從採摘、取豆、發酵、曬豆、烘烤、輾壓、磨膏到調溫，經過一連串繁複的過程才能變成純正台灣出產的巧克力，希望藉由課程，帶領學生了解台灣可可產業的現況，讓小學生知道台灣也能栽種可可，做出優質的巧克力，相較於歐洲知名品牌巧克力的原料大多產自非洲，台灣是可可園和巧克力工廠距離最近的國家。

學生許赫說，老師曾說過真正好的巧克力會保留最珍貴的可可脂，100%的黑巧克力吃起來苦苦的，但含在嘴巴裡一會兒，喉嚨就會有甜甜的感覺，令人印象深刻。

學生們在學校曾看過《巧克力的黑暗面》紀錄片，對影片中非洲童工的黑暗生活印象深刻。學生林鼎芫說，要扛起一袋可可果真的很費力，搖搖晃晃走幾步路就很喘，實在難以想像紀錄片中的非洲童工是怎麼過日子的。也有學生說，在台灣可以念書不用當童工，真的好幸福。

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