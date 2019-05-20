家長注意！ 這類藥品2歲以下嬰幼兒今起禁用

2019-05-20 11:39

〔記者林惠琴／台北報導〕家長注意！衛福部食藥署今日發布常見含有「苯若卡因」（benzocaine）的鎮靜止痛藥品，可能引起罕見但嚴重的變性血紅素血症，用於兒童風險更高，因此自即日起禁止使用於2歲以下嬰幼兒，並要求廠商標註於藥品禁忌上。

食藥署簡任技正黃琴喨表示，苯若卡因為局部麻醉劑，常見於鎮靜止痛藥品，從口腔用藥到胃藥均可見，應用範圍十分廣泛，但國際上已發布相關成分藥品可能引起罕見、但嚴重的變性血紅素血症，使身體缺氧而產生危害，因此儘管國內從未接獲類似通報，仍決議加強管制。

黃琴喨指出，2012年9月13日食藥署已要求苯若卡因成分藥品應於「注意事項」加註「除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒」，近期進一步重新評估後，修訂成禁止使用於2歲以下嬰幼兒，並要求廠商標註於藥品禁忌上，強度更高。

黃琴喨說明，目前食藥署核准苯若卡因成分藥品製劑許可證共62張，包含處方藥與非處方藥，適用對象僅為成人，但由於擔心一些家長可能在孩子生病哭鬧等情況下，會將自己的用藥給小朋友使用，因此有必要加註在藥品禁忌上，以降低風險。

食藥署提醒，自即日起，苯若卡因成分藥品正式禁止使用於2歲以下嬰幼兒，建議貯放此類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，另若病人用藥期間出現皮膚、嘴唇及甲床顏色呈現蒼白、灰色或藍色、呼吸急促、虛弱、意識混亂、頭痛、頭暈、心跳加速等徵兆及症狀，應立即就醫。

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