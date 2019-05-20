新型靛氰綠ICG螢光顯影 0.2公分小腫瘤無所遁形

2019-05-20 11:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕傳統的肝癌檢查，小腫瘤的偵測有侷限性，奇美醫學中心引進新型的「靛氰綠ICG螢光顯影輔助系統」，即使僅0.2公分，一樣可以找得到，以利手術切除，對於短期復發率的下降也有助益。

奇美一般及消化系外科主治醫師王家豪強調，靛氰綠ICG螢光顯影輔助系統多運用於肝腫瘤，在胃癌與大腸癌上，也有術中注射，以偵測淋巴結。

ICG就是靛氰綠滯留測試（Indocyanine green retention test），王家豪表示，透過顯影輔助腹腔鏡系統，利用為病人注射的螢光藥劑，停留在肝臟與腫瘤之時間差，協助醫師在手術時更容易辨認，精準切除。

王家豪說，ICG利於術前檢測，瞭解肝臟解毒、代謝，在注射身體前與15分鐘後，分別抽血採樣，掌握殘餘量，經由檢查結果，判斷病人能接受切除的比例，確保術後肝臟功能，也讓手術更安全。

ICG也有術中診斷功能，因藥物在腫瘤內代謝速度比較慢，經由螢光顯影系統，再運用近紅外光的照射，腫瘤就會凸顯出來了。

王家豪指出，肝臟手術病人在術前都會接受肝功能評估測試，只要計算好時間，不需再次給予螢光藥劑，就可在手術中顯影，可說是一舉兩得。

王家豪提到，ICG還有手術過程治療功能，新型螢光顯影輔助系統能同步處理白光與近紅外光影像，即時投影下，外科醫師可以看著腫瘤的邊緣決定手術的方向，減少手術安全距離不足的情況。

以螢光顯影系統也可用進行肝段染色，利用正反染式，讓平常不容易分辨的肝段，能清楚識別，協助外科醫師更能依照腫瘤的解剖，來切除腫瘤。

王家豪重申，新型ICG螢光顯影輔助系統，在術前、術中提供更完善治療，幫助外科醫師同時集術前檢測、術中診斷，還有手術過程治療於一役，能精準的切除腫瘤，提高手術成功率。

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