醫訊》中醫大新竹附醫 本週六起竹縣5場健檢、這5大族群免費

2019-05-20 10:26

［記者黃美珠／竹北報導］中國醫藥大學新竹附設醫院5月底開始，將和新竹縣政府衛生局共同辦理5場免費的「整合性篩檢活動」，下鄉到新竹縣關西、新埔、以及竹北崇義里替鄉親做健康檢查。

該院家醫科主任胡松林說，這個整合性健康篩檢活動著重於老人服務與疾病預防，檢查對象有5大族群。

第1類對象就是設籍在新竹縣、65歲以上的長輩，且過去1年沒有做過健檢。

第2類是40歲以上、未滿65歲的鄉親，且過去3年沒有做過健檢者。

第3個族群就是55歲以上的原住民。

第4類鄉親，只要是年滿45歲以上但未滿53歲的人，還沒有篩檢過B、C肝炎抗體者，都可以接受免費檢查1次。

最後就是罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者。

服務項目包含有：身高、體重、視力、血液、以及尿液。檢查項目包含：肝腎功能、飯前血糖、心血管疾病危險因子、肝炎檢查、口腔黏膜篩檢等。

該院院長陳自諒說，這次的篩檢共有5場，分別在關西、竹北和新埔，只要是符合前述資格的新竹縣民都可以前往。

篩檢內容有癌症篩檢與慢性病篩檢，希望藉此篩檢出慢性病與癌症的高危險群民眾。

有意參加者，篩檢前請自行空腹8個小時，攜帶身分證和健保卡到場辦理即可。

前述整合性篩檢活動首場就將在本週六、25日在關西衛生所舉行，6月15日在關西太元宮。6月29日在竹北崇義里集會所，7月27日在新埔鎮鹿鳴里民集會所，8月3日在新埔鎮四座里活動中心，時間都是上午8點到10點。

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