跨局處排除投資障礙 新吉工業區僅剩14.6工頃可供設廠

2019-05-20 08:56

〔記者王涵平／台南報導〕南市跨局處排除投資障礙，爭取廠商至台南設廠，新吉工業區僅剩14.6公頃可供設廠，經發局籲廠商把握機會。

經濟發展局表示，新吉工業區位處台南系統交流道，以引進「低用水、低排放」地方傳產為主軸，為周邊工業區衛星生產基地，自2015年分6區辦理租售，截至今年1月底第1至第4區已核准114家廠商進駐（57公頃），出售率達100%，預期創造200億元投資額、310億元產值、可提供5213個就業機會。第5、6區供廠商設定地上權及只租不售土地已核准5家，有14.6公頃土地可供廠商設

新吉工業區內公設比36.73%（面積計46.51公頃），全區道路已於去年底通車，40米安順庄大道主要道路旁興建3層樓服管中心將於7月落成啟用，規劃1樓空間作為服務中心辦公、便利商店、金融機構及設有容納250人的國際會議廳、2樓空間規劃供廠商租賃辦公室。全區景觀、污水處理廠及配水池等公設工程將於今年底全數完工。

經濟發展局代理局長蕭富仁表示，因採公共工程施工與廠商建廠同步，目前區內營運廠商計有4家、施工中有47家，位於服管中心旁的東佑達自動化科技公司是以單軸機器人及直角座標式機器人設計生產銷售為主的公司，將於6月底落成啟用，投資10億元建廠，未來將可創造近24億元產值及350個工作機會，可帶動園區的整體發展。

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