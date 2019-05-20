百貨業展出宋江陣 傳統意涵的展覽

2019-05-20 08:32

〔記者張忠義／高雄報導〕百貨業者與時俱進不斷創新，不僅要帶給消費者最新、最流行的時尚資訊，具傳統文化意涵的展覽也讓民眾有更深入的歷史體驗，新光三越高雄三多店推出「高雄宋江陣．陣興舞藝」全台百貨首展。

新光三越高雄三多店為了推廣深耕高雄的百年藝陣文化，特別攜手高市觀光局、內門紫竹寺等單位，即日起至6月3日於11樓活動廣場打造「高雄宋江陣．陣興舞藝」全台百貨首展，開放民眾免費入場觀展，規劃七大主題展區，包含「歷史沿革迷宮」、「宋江英雄臉譜區」、「武打兵器陣」、「藝創宋江」、象徵祈福慶賀的「五爪金龍」以及提供大家參與體驗的「創意宋江陣區」等。

宋江陣是台灣民間最具聲勢的民俗技藝陣頭，已擁有2百多年的歷史，這次展出不僅出動50多件武打兵器、108幅宋江英雄臉譜、200呎五爪金龍等高規格展品，更設有影音視聽、樂器試彈、臉譜試戴等互動場域，讓民眾可以用多重感官來認識宋江陣文化。

另外特展還舉辦擲筊大賽，歡迎大家作伙來博杯，報名除了可以獲得紫竹寺祈福平安符，還有機會把黃金大獎金元寶禮盒帶回家，更邀請到多位重量級陣容，有內門在地三十餘年經驗的總鋪師-阿机師，獻上烹煮佳餚，民眾可以報名認桌一起來品嚐，108幅宋江陣臉譜面具創作者呂岐衡老師，介紹宋江陣臉譜之歷史背景，並一起彩繪臉譜，今年宋江創意陣頭大賽亞軍隊伍義守大學的黃文忠、洪崇仁教練現場講解兵器由來，帶領大家一同學習武術招式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法