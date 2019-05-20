鋒面來襲留意豪、大雨 各地陸續轉涼

2019-05-20 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（20）日清晨受鋒面逐漸接近，中南部沿海已有局部降雨，白天隨著鋒面通過，雨區將會擴大，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，由於此波鋒面結構完整，鋒面通過時易有短時強降雨等劇烈天氣出現，各地都容易有大雨出現，尤其苗栗以北甚至有局部豪雨發生的機率，請留意氣象局發布的相關資訊，晚上之後隨鋒面逐漸遠離，北台灣雨勢將會趨緩，不過其他地方還是會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，由於東北季風增強及降雨明顯，北台灣將明顯轉涼，氣溫將從上午的26、27度，一路下降至夜晚的20度左右，至於其他地方天氣也會轉涼，白天高溫約28至30度，入夜後低溫約22至24度。

此外，台灣中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級的強陣風，前往海邊活動請留意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，今日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；晚起受境外污染物影響，北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級，北部沿海地區可能達「橘色提醒」等級；馬祖地區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週二（21日）鋒面逐漸遠離，北部及東北部地區逐漸轉為多雲的天氣，不過中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北部及東半部一整天感受較涼，中南部早晚也較涼。

下週三（22日）起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼；下週三至下週日（26日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。

27日至29日環境水氣增多，天氣逐漸轉為不穩定，惟預報不確定性仍高；提醒大家，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象，增加預報的不確定性，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 27 26 ~ 28 27 ~ 28 25 ~ 28

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