「人進得來 毛小孩出得去」 屏東流浪犬貓認養率攀全國第一

2019-05-19 23:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣公立犬貓中途之家（後簡稱收容所）過去曾1年內安樂死6千餘隻流浪犬，遭動保團體直批「屠狗王」，0安樂死上路後，屏東縣政府去年為收容所引入民間資源，在屏東縣愛狗人協會協助下，成功提升了屏東縣的毛小孩認養率，今年2月收容所認養率達79%，居全國之冠，縣府也趁勝追擊，除了在各鄉加強結紮活動，同時向中央爭取經費，計劃在隘寮營區設立結合收容與教育功能的「屏東縣多功能動物收容所」，洗刷污名。

屏東縣愛狗人協會理事長顏杏娟說，收容所最大目標是「人進得來，毛小孩出得去」，剛接手收容所時，看見裡頭收容的犬隻有超過9成健康狀況極差，不僅皮包骨、皮膚病等問題，環境、排水甚至犬貓的食器都不堪使用，整體環境給人不好的觀感，更遑論認養。

協會從場區環境改善，並悉心照顧每一隻流浪犬貓，「該看醫生吃藥的就專車送到獸醫手上、該補充營養食品的就按時餵食」每天還安排上下午各兩個小時的「放風」時間，讓流浪犬貓擁有寬廣舒適的活動空間。

顏杏娟說，目前收容83隻流浪犬貓，原本奄奄一息的毛小孩現在變得身強體壯，稀疏的毛髮重新長回來，恢復應有的活潑可愛模樣，場區也採透明化營運，全天候歡迎民眾參訪，甚至提供民眾到使用園區內的美容空間，為自家毛小孩整理門面，大幅提升認養率。

屏東縣收容中心從認養率吊車尾擠上前段班，每月平均認養達50隻，今年2月認養率在全台各公立收容所中居冠，屏東縣政府也同步向中央爭取經費，初步規劃以1.5億，在隘寮營區設立屏東縣多功能動物收容所，預定5月20日於麟洛鄉公所舉辦說明會。

「我們想讓大家看見不一樣的收容環境！」顏杏娟說，縣府積極推動新設多功能動物收容所，消息一出引起地方反彈聲音，她認為，許多民眾對於收容所會有髒亂、惡臭、噪音等疑慮，但如果能實際走訪現在的收容環境，其實很多疑慮都會迎刃而解，過去經費短絀，硬軟體設備有限，現在有中央的挹注，相信能做得更好，她也期待透過更多溝通，一起創造流浪動物與居民的雙贏。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，未來隘寮營區的收容所預計可收容500隻犬貓，經過相關設計、審查作業後，屏東將有更完善的流浪動物收容環境，最快預計今年年底可動工，縣府也會透過說明會向地方釋疑，未來新的收容所將朝委外、多角化經營，同時扮演生命教育角色，帶動流浪犬貓數量降低，攜手民眾共同打造友善動物的環境。

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