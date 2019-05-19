總統府、101、划龍舟、打棒球… 龍潭南天宮把排頭變有趣

2019-05-19 23:50

〔記者李容萍／桃園報導〕龍潭南天宮創建於1972年，位於桃園市龍潭大池潭中的人工島上，為一座儒、佛、道三教合一的廟宇，奉祀武聖關公、觀世音菩薩與玉皇大帝。由於外觀老舊及改善漏水，4年前進行重整計畫，主任委員邱雲煥為了讓南天宮與眾不同，到各地探訪新修建廟宇，尋找合適材料及匠師，改以台灣及龍潭的民間習俗、特色活動及景點為主題製作生動有趣的排頭，成為龍潭南天宮的新亮點，讓民眾抬頭看到客庄意象及台灣著名地標。

邱雲煥表示，坊間寺廟建築複雜的排頭剪黏作品以四聘四愛、封神演義、三國演義等傳統民間故事為主軸，熱鬧有餘內容卻不易識別，常被民眾忽略。南天宮定位為觀光廟宇，整修的排頭，涵蓋總統府、木柵動物園、台北101大樓，在地石門勝景石門水庫、三坑老街、聖蹟亭等景點，龍潭盛名的活魚三吃及灌溉桃園台地物產等。

龍潭區導覽協會創會長徐榮俊表示，南天宮為接地氣，將地方名勝與民俗活動放到莊嚴的排頭上，結合了原本的忠孝節義的排頭，讓整修後的排頭更活潑，像是有戴斗笠的阿嬤捧著大活魚笑得闔不攏嘴，這可是別的廟宇看不到的，用這種方式來行銷龍潭和觀光，別具巧思。不但守護在地人的情感認同，也激發出在新時代的無限能量，成為彰顯在地客庄特色和人文生活的廟宇。

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