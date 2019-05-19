台江大道公孝親日 半百兒為9旬老母洗腳表感恩

2019-05-19 23:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區海尾朝皇宮、社大台江分校於今晚舉行第12屆台江母親節─大道公孝親日，近百位親子、有的四代同堂，也有52歳兒子為92歲老母親洗腳，深深感謝母親生養恩情。

安南區長葉誌明與朝皇宮主委周金倉一一向台江母親們賀節，祝福大家平安幸福！社大台江分校薩克斯風、吉他烏克麗麗、肚皮舞則獻上曲藝舞蹈，向媽媽們說我愛您！

周金昌主委表示，在大道公廟埕舉辦孝親日為媽媽洗腳，很有意義，一般孩子只會主動牽媽媽的手，父母在外工作、手腳變得粗糙，藉此機會幫媽媽洗腳，會發現媽媽不只年紀漸長、腳皮膚變粗，母愛很偉大，未來年年會持續辦理母親節活動，傳承下去，鼓勵現代年輕人要弘揚孝道。

52歲吳定國今晚為92歲老母親洗腳，他很感謝媽媽照顧一家人的恩情，祈求大道公保庇媽媽平安健康！

楊玉花女士說，小時候被滾熱開水燙到，差點死掉，父母無微不至照顧，即使花掉家裡的積蓄，都沒有放棄，這份感恩的心，一直放在心裡，來不及跟父親說，這次透過孝親日為母親洗腳、略表感念父母的恩情。

大廟副總幹事周建宏帶妻子一起參加大道公孝親日，想要讓孩子知道父母親的辛勞，尤其是對母親每天持家付出的感謝，讓孩子從小就知道孝道怎麼來，從為母親洗腳按摩的生活中學習到孝道。

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