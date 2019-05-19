為台灣祈福 左鎮噶瑪噶居寺浴金佛

2019-05-19 23:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕紀念佛誕吉祥日，台南市知名的左鎮噶瑪噶居寺，今天舉辦「浴金佛大法會」，由赤巴第三世洛本天津仁波切主法，晚間在大佛前進行台灣祈福點燈活動，信眾踴躍參與，虔誠禮敬。

噶瑪噶居寺13日起先舉辦「財神寶瓶法會」，在日來殿講經院進行增壽福祿法會，依照噶哈瑪拉儀軌，獻茶、獻香、獻燈油供養，昨天灌頂及賜與信眾財神加持，並於如來殿展開新金剛護法授證，還有延壽放生儀式。

今天寺方在如來殿七佛前舉辦浴佛金身儀式，不同於一般的浴佛以杓子舀水沐浴，而以寶瓶沐之，洛本天津仁波切根據「造像量度經」，鑄造稀有黃金佛陀初生像，象徵佛法如黃金般珍貴。

由於寺方強調黃金佛像也有祈求天下太平的功德，優雅高貴，具無比加持力，吸引信眾朝聖、祈福，現場另有神饈與長壽麵供佛。

今天下午起也進行祥獅獻瑞，以及為舍利塔天香閣開光儀式，在微笑阿彌陀佛旁草坪安排「禪茶露凝香－午后茶會」，讓眾人在大佛陪伴與青山綠蔭中享受心靈洗滌悠閒時光。

晚間在微笑阿彌陀大佛前為台灣祈福點燈，今年放大台灣燈形，周圍還有水波燈，信眾參與，虔誠放上心燈，共同祈求台灣社會安定。

洛本天津仁波切表示，浴佛意義在於清淨內心貪瞋癡三毒染污與煩惱，只要本著恭敬心，以寶瓶甘露浴佛就能種下菩提種子，期望透過浴佛慶典與眾人共享佛法盛宴，帶來心靈平靜。

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