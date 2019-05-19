停車費「每小時100元」！ 他「用這招」懲罰違停自家車位車主

2019-05-19 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出「懲罰違停自家車位」車主的照片，並在文中寫道「公德心很重要，但真的不是人人有！」引發網友熱議，事後違規車主在網路上發現這則訊息要求刪文，但原PO表示要給沒公德心的人上一課，讓網友紛紛拍手叫好。

1名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，抱怨自家停車位遭1輛不明的黑色豐田轎車霸佔，違停車主甚至沒留下聯絡資訊，原PO摸了對方車子發現是涼的，表示已經停了一段時間，一氣之下決定將自己的白色轎車橫停在豐田轎車前，讓對方進退兩難。

原PO表示，明明住家外有1整排「計次收費」的停車格，很多還是單次收費，但卻總是有人想省那幾十元來佔用他人車位，他只好這樣「霸氣懲罰」！並留下1張紙條，寫道，「佔用車位，從5月18日凌晨3點開始計費，每小時100元。」

這樣的舉動引發網友熱烈討論，紛紛稱讚，「沒公德心的人是該好好修理一下」、「沒禮貌的人需要給他上一課」。事後這名違規車主被朋友告知此行徑被PO上網，便打電話致歉相約移車，最後原PO看在對方有悔過之心，並沒有向他收費。

原PO發文表示，違規車主曾打電話要求刪文，但他認為應該上沒公德心的人上一課，並說明，「當你造成別人困擾時，別人絕對有100種方法讓你更困擾」、「這篇文等我心情好再刪」，讓網友看後紛紛讚賞「做得好」！

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