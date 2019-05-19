霧峰履歷出新書 探討信仰與霧峰社區關係

2019-05-19 22:38

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰文化創意協會在地深耕已有14個年頭，為了建立新的霧峰在地認同，每年都出版「霧峰履歷」，記錄霧峰的人文風土點滴，今年以「信仰」與「社區」為主題，探討認同和地方的關係，題材涵蓋各種宗教信仰，包括田頭田尾都可看到的土地公廟，以及南北勢供奉玄天上帝的福新宮、霧峰基督長老教會、霧峰聖若瑟天主堂，以及旱溪媽祖遶境十八庄，紀錄宗教與霧峰人的互動。

霧峰文化創意協會理事長吳東明表示，協會2005年成立時，希望建立新的在地霧峰認同，認為不論先來後到，只要和霧峰產生連結就是「新霧峰人」，多年來每年都出版「霧峰履歷」，過去曾以專題方式探討過霧峰藝文場館、博物館等主題。

吳東明表示，今年發表的霧峰履歷第13輯，決定回到「新霧峰人」的初衷，探討「信仰（認同）」與「社區」間的關係，但強調並非記錄宮廟、教會的興衰沿革，也不是闡述教義勸人向善，而是從信仰的角度出發，記錄宗教組織與在地人群的互動。

書中有林錫銓博士介紹「旱溪媽祖遶境十八庄」，在霧峰的熱鬧情況，以及帶領亞大學生連續5年參與創意人文遶境的過程；也有賴嘉鴻介紹內暗坑土地公廟、林秀玉介紹桐林最深山的普願福德山神、張靖昌的土地公廟輕旅行。

吳淑惠則是介紹南北勢里民信仰中心的福新宮沿革，以及獎勵優秀學子助學的過程，另外還有范道莊介紹霧峰聖若瑟天主堂、劉麗真、林鳳凰介紹傳承百年的霧峰基督長老教會；以及介紹佛教的萬佛寺與護國寺，還有王一陸分享他信仰一貫道的緣分，呈現霧峰多元的宗教信仰，以及宗教和社區、民眾生活的連結。

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