新月橋水岸電梯啟用 侯友宜暢遊河濱公園

2019-05-19 22:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市新莊區及板橋區、供行人及自行車通行的新月橋，是近年熱門休憩景點，為營造友善環境，新北市政府於新月橋兩端各建置一座水岸電梯，提供長者、孕婦及行動不便的民眾使用，今天啟用。

市長侯友宜今天下午搭乘新月橋水岸電梯前往河濱公園，並體驗手搖自行車前往大漢橋，再騎乘自行車至華江橋下，欣賞長達2000公尺的「新北河濱藝廊」，包括以「清明上河圖」為靈感來源、長52公尺的「新北上河圖」，融入新北市特色景點，還有臨摹富春山居圖、唐宮仕女圖、百駿圖等古代畫作，以及以世界名畫「拾穗」、「熱氣球」為創意發想的立體彩繪，成為民眾拍照打卡熱點。

侯友宜表示，新北市河濱公園佔地1382公頃，在市區綠地有限的情況下，河濱公園成為民眾重要的休閒活動地點，新月橋的水岸電梯啟用後，讓更多長者及行動不便的民眾親近水岸。

高灘地工程管理處處長謝俊隆表示，為維護行動不便民眾的親水權利，目前三重同安、長元、龍門、永和保順、綠寶石及大台北都會公園的辰光橋，都有設置水岸電梯，6月份永和福和橋旁將再建置1座，未來會持續找尋合適地點增設。

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