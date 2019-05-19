同婚愛滋會盛行？ 心理師免費長輩「團體治療」破迷思

2019-05-19 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法日前三讀通過，引起許多反同家長擔憂，未來台灣生育率會更加下降，且愛滋病會越來越盛行，對此，臨床心理師張榮斌今在臉書上透過自製的簡易懶人包，一一打破這些迷思，強調「唯有理解才能化解對立」，許多網友看完後也紛紛留言，「這篇應該分享給長輩」。

張榮斌今在臉書粉專「張心理師的運動處方籤」PO出懶人包，該懶人包中提及，張榮斌某次和幾位長輩聊天時，長輩們一談到同婚合法化就生氣，認為「同性戀會導致台灣出生率下降」、「同性戀濫交問題嚴重」、「同性戀是愛滋病的傳染源」，張榮斌聽完後不僅未急著反駁，反而耐心地引導長輩，請長輩回頭思考，提出反對這些想法的證據。

這時就有長輩坦承，其實生育率應該是和大環境有關，且同性戀舉辦轟趴或毒趴，這些事異性戀也可能會做，而也有長輩指出，其實大多愛滋病的傳染是因為共用針頭，「避免共用針頭」和「安全性行為」才是真正需要加強宣傳的。

「只要有困擾的人都應該是需要被幫助的！」張榮斌表示，整起聊天結束後，他發現他好像在無形之中，替這群長輩做了團體治療，關於同婚合法化，幾家歡樂幾家愁，但「唯有理解才能化解對立」，別讓誤解成為歧視的開端。

該文一出立刻被許多網友分享，網友們紛紛留言，「這樣的討論模式超棒的」、「感覺那些長輩的心裡其實很清楚」、「團體治療，這樣有跟他們收掛號費嗎？」、「這篇應該傳給所有的長輩」、「你的長輩們知識水平好高啊」，不過也網友認為「真實的情況下，長輩真的不會這樣跟你溝通」。

張心理師的運動處方籤

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