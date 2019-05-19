托嬰、幼兒園網站評價不完善 議員期盼評鑑內容定期更新

2019-05-19 20:16

〔記者邱書昱／新北報導〕近期托嬰中心或幼兒園的虐童事件頻傳，家長們憂心之餘也僅能網頁瀏覽評鑑結果或左右鄰居打聽篩選，新北市議員張維倩表示，新北市社會局雖然有設立新北市育兒資訊網，但是內容卻只有「優、甲」的等第積分，缺乏詳細資訊，此外，她也建議，將0到2歲托育、2到5歲幼教資訊能整合於一個網站，方便家長瀏覽。

打開新北市育兒資訊網，福利補助、托育服務、親子館及育兒新知四大部分，張維倩說，實際點進去之後有顯示最近一次的評鑑資料，但只有等第成績，另外，教育局設立的新北幼教資源網，在最左下角落處有小小一行字連結教育部的「基礎評鑑結果查詢」，雖然有細項檢核但很難找到連結。

張維倩也表示，裁罰專區已經設立，但都是以單篇新聞稿的方式呈現，而且一季只公布一次，家長不僅對以前的案件查詢困難，也無法即時性的得知幼兒園違規結果，針對個別幼兒園過去累積的違規也無法清楚掌握。

她建議，市府可以參考美國加州的社福網站，將0到2歲托育、2到5歲幼教資訊整合於一個網站，不僅完整揭露園所的基本資料，連查訪內容、時間、違規細項、改善情形、案件追蹤、累積裁罰等等一目了然。

對此，新北市社會局兒童托育科長林秀穗表示，目前依照法規只會公布等第成績，而教育部的基礎評鑑上也只有通過與不通過，因此會研究如何突破法規層面，方便民眾了解托嬰中心及幼兒園。

另外，針對托育和幼教資訊的整合，她說，0到2歲為兒少福利機構所屬單位為社會局，2到5歲的幼教則是屬於教育局，因此需要跨局處的合併，未來會討論如何規劃，從家長角度方便搜尋相關資訊。

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