慈濟守護慢飛天使身心健康 每年提供健檢

2019-05-19 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院開始營運後，即每年為在地身心障礙社團信望愛智能發展中心學員健檢，慈濟基金會陪伴慢飛天使，年年不缺席，慈濟大專青年聯誼會次年也加入，今年邁入第13年，今日舉辦健檢活動吸引信望愛學員近百人報名，學員家長說，參加健檢才知孩子骨質密度不佳、體重太輕，及時調整對策改善，孩子在慈青帶動下，也從沈不語到會主動登台跳舞，感謝慈濟讓孩子身心愈來愈健康。

台中慈濟醫院為信望愛智能發展中心學員舉辦年度健檢，家長十分珍惜難得機會，32歲的余信儒，每年都在媽媽林妙玲陪同下接受健檢。

林妙玲說，孩子患有中度智能障礙，長期追蹤癲癇，有次在慈濟醫院健檢發現其骨質密度不佳，原來跟孩子長期在地下室工作沒曬太陽有關，於是開始天天曬太陽、做運動，隔年再追蹤，數據已明顯改善，醫師提醒孩子體重過輕，也立即調整飲食與營養，最重要的是孩子從小不愛講話，近年來竟能興致勃勃主動登台跳舞，應受慈青陪伴團康影響。

信望愛智能發展中心執行長陳育真說，很多學員以前看見白袍就大哭，慈濟醫院提供良好的健檢環境、慈青志工貼心安排康輔熱情活動，讓學員不會恐懼。

信望愛智能發展中心學員郭鴻毅，今年並特別手繪感謝狀，感謝醫師與志工前後守護，學員才能安心脫下衣服接受健檢。郭鴻毅說，慈濟的醫師都很溫柔，「讓我們抽血、照Ｘ光都不會怕，」。

慈濟基金會大專青年聯誼會懿德媽媽黃鳳美指出，慈青兩小時的陪伴，讓這些身心障礙孩子的家長能稍有喘息空間，也看見自己的幸福，在其中得到非常大的收穫與成長。

台中慈濟醫院家庭醫學科主任李祥煒表示，慢飛天使的心智發展比一般人慢，醫療上的協助仍以愛與陪伴為主；小兒科醫師李宇正則說，感覺學員在信望愛智能發展中心都很快樂，看他們一直在進步，也為他們開心。＃

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