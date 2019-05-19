國中會考》跟同學揮揮手 他考自然恐違規被記2點

2019-05-19 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今天落幕，教育部統計兩天考試共有317人次違規，其中，今天考自然科時，有一名考生向提早交卷離場的同學揮揮手再見，被監考老師認為已違反第三類一般違規行為「考試進行中與試場外有手勢或訊息聯繫行為」，初判該科違規記2點，教育部國教署副署長許麗娟表示，地方試務會明天將針對各種違規案開會，作出判定。

依全國試務會的統計，昨天有243人次違規，今天有74人次違規，自然有43人次違規，英語閱讀有18人次違規，英語聽力有13人次違規。

違規態樣兩天均無第一類嚴重舞弊行為，第二類一般舞弊或嚴重違規行為，考科國數英社自不予列等級或寫作測驗不予計分，則有33人違規該考科抱蛋；第三類一般違規行為，除了跟同學揮手違規之外，有99人次是提前翻閱試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者；也有62人次是帶了手機等非應試用品進入考場；這些是該考科被記2點。

另有43人是把手機等非應試用品帶入，放在試場前後方時發出聲響；有23人是電子錶發出響鈴聲響；有19人次是帶了數學量角器或有量角功能之文具；38人次是違反試場秩序情節輕微，這些違規均是該考科被記1點。

至於缺考情形，自然科有2899人缺考，英語閱讀有2819人缺考，英語聽力測驗有3346人缺考，但缺考率均不到2％。全國試務會主任委員、北科附工校長陳勝利表示，因為少子化，考生人數年年減少，今年考生總人數為21萬5219人，雖比去年約少7萬人，但印卷分卷工作、考試試務執行程序仍繁重細微，且鑑於任務執行有時間壓力，試務工作仍非常繁重具挑戰性。

21萬多名考生的各科答案卡（卷）已立即送往國家教育研究院三峽總院區閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行讀卡、掃描、閱卷等工作，並於6月10日上午8時起開放網路成績查詢，並在當日寄發成績通知單。

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