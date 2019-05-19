台北考生看英文考題 印象最深伊莉莎白女王故事

2019-05-19 14:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國中教育會考19日進入第二天，上午考自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。台北考生多半認為閱讀與聽力不難，考題生活化，只要熟讀課本，平常有足夠練習，就能掌握。最有趣是，多數考生都說對伊莉莎白女王故事印象最深。

古亭國中雙胞胎考生李芷萱、李芷葳笑說，有時讀書比較晚睡，所以隔天吃早餐時偶爾會喝咖啡提神，所以對一題講述喝咖啡適當時間的閱讀讀印象深刻。

兩人認為英文閱讀難度中間偏易，李芷萱說，文法部分比去年考題簡單，文意通順，也較好判斷，用字也不會過於艱澀，字彙量約1200字，只要熟讀課本，平常做足練習，沒有特別困難的地方。

李芷葳認為考題相當生活化，像是有一題是同學互借橡皮擦的小故事，就很符合日常情境。

同樣古亭國中學生郭靖珩也提到，英文閱讀中，有一題搭配圖表，考超商營業時間延長促進生意興榮，相當生活化。

此外，3人都對閱讀題目關於英國伊莉莎白女王的故事記憶猶新，3人異口同聲表示，從這篇文章中得知伊莉莎白女王的父親之所以繼承王位的原因，造就現在的伊莉莎白女王，故事很有趣。

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