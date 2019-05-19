紋身民眾注意！部分染劑受污染美召回

2019-05-19 14:27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日表示，美國食品藥物管理局（FDA）日前發布有關紋身染劑因受微生物污染而召回的報告，提醒民眾常見感染症狀會出現皮疹或接觸污染染劑區域出現紅色丘疹的病變，與過敏反應相似，若紋身部位有類似感染徵象或身體感到不適，應儘速就醫。

根據疾管署資料，美國食品藥物管理局報告指出，Scalp Aesthetics公司製造的Scalpaink SC、Scalpaink PA和Scalpaink AL基本黑色紋身染劑（所有批次）；Dynamic Color Inc.公司製造的黑色紋身染劑（批號12024090和12026090）；Color Art Inc.公司製造的暗黑（紅色）紋身染劑（批號10.19.18）等，應避免使用及銷售。

疾管署說明，使用受污染的紋身染劑可能造成身體的損害，常見感染症狀會出現皮疹或接觸污染染劑區域出現紅色丘疹的病變，與過敏反應相似，紋身部位有類似感染徵象或身體感到不適，應儘速就醫。

針對此次事件，疾管署也將函請紋眉、紋身及刺青等相關公會提醒各相關業者，勿使用上述相關廠牌的染劑，並請相關部會協助了解。此外，民眾也可主動詢問業者目前所使用的染劑，避免用到問題產品，以保障自身健康。

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