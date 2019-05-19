歡喜來聽歌！彰市街頭素人音樂會 連3星期擠滿聽眾

2019-05-19 14:16

〔記者湯世名／彰化報導〕歡喜來聽歌！彰化市古月民俗館5月起，每週六夜晚在1樓藝文廣場舉辦街頭素人音樂會，3個星期來不僅報名的演出者大爆滿，現場大批聽眾更是遍及各年齡層，音樂會發起人之一的市長林世賢說，這是為了鼓勵青年朋友從事正當的休閒，並透過音樂讓大家在週末夜能夠紓解壓力，歡迎大家來參加這場音樂饗宴。

林世賢表示，古月民俗館藝文廣場多年來晚間都吸引大批青少年跳街舞，讓他興起融入音樂的想法，與音樂博士楊道鑌合力發起，從今年5月開始，邀請素人音樂家來廣場大展身手，召集令才剛發出，報名的素人音樂家蜂擁而至，顯示他們也想要有舞台能夠發揮出自己的創作。

音樂會於每週六晚間7點到9點舉辦，不僅有長笛、小提琴、口琴，還有街舞現場伴舞，演出的小朋友們面向馬路演奏給經過的人群，邀請他們來聽歌，還有演出者假日在大學進修上課，晚間下了課趕場演出，母親節前夕每位演出者更演奏最拿手的歌曲獻給自己的媽媽，現場聆聽的民眾有7、80歲的阿公阿嬤，還有年輕的父母抱著嬰兒來聽音樂，溫馨滿滿。

林世賢表示，這個街頭素人音樂會，歡迎對演奏有愛好的民眾都來報名參加，透過樂器展露出自己最拿手的樂曲，此外，5月份每一場音樂會都會抽出3名幸運的民眾，贈送精美紀念品，6月起還將推出個人愛樂集點卡，集點送好禮活動，歡迎大家共襄盛舉。

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