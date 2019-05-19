1個都沒有少！偏校11考生會考堅持到最後

2019-05-19 13:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年度的國中教育會考中午圓滿落幕，台南新豐高中考區到考率不錯，特殊考生應試與休息區的安排，也受到家長肯定；而位處偏區的龍崎國中，考生僅11位，在4位師長、2名志工全力協助、陪伴，且帶隊應試下，2天的考試沒缺席，堅持到最後，問他們「題目會作答嗎」，都異口同聲地說「考得很開心」。

歸仁區的考場就設在新豐高中，參加應試的有仁德國中、文賢國中、歸仁國中、沙崙國中、關廟國中與龍崎國中，新豐高中彈性安排空間，都提供考生與家長冷氣開放的休息區。

對於2名特殊考生的需求，也很照顧，讓他們順利完成應試，中午會考結束後，新豐高中校長陳惠珍還到大門口，關心學生疏散的情形，並逐一向各國中人員致謝，服務之周到，深獲好評。

陳惠珍說，各國中都有老師駐場協助，連校長都親自「督陣」，讓學子順利完成考試，也讓新豐高中的試務壓力減輕不少，真的很感謝。

會考結束時，歸仁警分局派員協助交管，維持秩序，讓行經的車流順暢，學生與家長可以平安地離開校園，分局長梁仁輝也親自到場關切，瞭解勤務狀況。

而龍崎國中雖然僅有11位考生，但校長卓水林帶領3名老師、2位志工，會考期間全程協助照顧，尤其還帶隊前進試場，增強學子們的應考信心。

卓水林坦言，雖然成績的競爭無法與都會學校相比，但孩子們都很認真，學習態度值得鼓勵；校排第1的李彧賢謙虛地表示，自己的實力仍有進步空間，但升學後會繼續努力，不負師長的教誨。

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