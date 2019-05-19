國中教育會考結束 考生：考完要遊玩、放鬆

2019-05-19 13:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕108年度國中教育會考今天進入第二天，中午12點5分到12點半英文（聽力）考試科目鈴響，考生步出教室露出放鬆表情，北園國中許姓、江姓考生都覺得自然科中間偏難，而兩天會考結束，許姓考生大呼很開心，打算出遊、放鬆一下。

北園國中陳姓學生認為，自然科的理化比例較高，如考生想透過地科考題得分較難，而英文閱讀題目長，需要耐心作答。

今天的考試科目為自然科、英文（閱讀）、英文（聽力），而在自然科考完結束時間，巧遇廟宇遶境行經嘉義女中門口前，在轉入興中街、民族路時因敲鑼打鼓聲、鞭炮聲響過大，有家長擔心影響考生作答、向嘉女反映，嘉女校長蔡枳松連忙聯絡市教育處、民政處跟消防局等單位，請遶境隊伍降低音量，讓考生順利完成英文科考試。

市民政處宗教禮俗科長黃俊傑表示，今有兩處神壇辦理遶境活動，事先雖有通報市警察局遶境路線，在行經嘉義女中前不要燃放鞭炮並暫停敲鑼打鼓，但遶境隊伍前往民族路震安宮的陣頭聲響仍會傳到嘉女，為避免影響考生作答，中午請遶境隊伍參拜後休息，並將啟程遶境時間延後到1點半再開始。

承辦嘉義考區試務的嘉女統計，自然科缺考人數54人、英文（閱讀）55人、英文（聽力）59人，上午自然科考試有2名考生違規，1名考生在9點40分監考老師告知停止作答仍繼續作答，另名考生在9點20分電子手錶發出聲音。

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