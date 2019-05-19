公益廚房架設太陽能 六心公益能量擴大

2019-05-19 13:46

〔記者王涵平／台南報導〕六甲區六心公益廚房今獲贈架設太陽能光電，學員可學習再生能源，未來電費能更節省，可以發揮更大的公益能量。

台灣心意全人關懷協會「六心廚房」於2016年在六甲區開設第一間實體店面，聘請曾接受牧德關懷協會烘焙課程訓練的新住民、弱勢家庭擔任正式員工，還有弱勢學生打工，使用在地小農生產的鮮奶與農產品為食材，製作的糕點受到喜愛，每月收入扣除薪水及廚房開銷，其餘均回饋社區公益，包括舉辦健康講座、送月餅給弱勢家庭等。

然而，廚房用電量高，平均每期電費高達萬元，台灣再能源推動聯盟等團體邀請勁多科技等廠商太陽能設備，並舉辦再生能源工作坊，邀請熱心的民眾學習再生能源知識並一起合作施工。

因為廚房已經用到每度5.05元的電費級距，3kw太陽能設備每月可提供360度電，可節省1千8百元的電費、每年節省約2萬2千元的電費。

立法院再生能源促進聯誼會會長陳曼麗委員表示，國際上有許多成功的案例，再生能源可以促進偏遠農漁村，台灣發展再生能源，不只是可以提供乾淨的電力，綠能的收益可以協助未來地方創生的工作。

立法院永續會會長葉宜津表示：全球暖化的問題越來越嚴重，國際上都認為再生能源室減少全球暖化最有效的方式，太陽能不管事躉售或是自用，成本都已經相當便宜，應該要多多推廣。

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