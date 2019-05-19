國中會考第2天 台南1考生起立交卷被制止

2019-05-19 13:27

〔記者劉婉君／台南報導〕國中教育會考今天中午結束，第2天考自然與英文、英聽，考生普遍反應都覺得不難。台南考區1名學生在自然科交卷時起立，經監考人員制止即坐下。

會考結束鐘聲響起不久，考生陸續步離考場，心情放鬆了，現場可以聽到不少考生與同學、家長開心的談笑聲。

對於今天的科目，受訪學生普遍都說不難，台南市東區復興國中的考生表示，「和學校模擬考差不多。」

家齊高中考場有1名考生在自然科交卷時起立，當場被監考人員制止，該考生立即坐下，相關違規情形，試務中心將於下午召開會議討論後續處理。

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