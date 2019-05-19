一群台東熱血青年包水餃 請弱勢家庭、獨居長輩吃到飽

2019-05-19 13:03

［記者王秀亭／台東報導］「想請弱勢團體吃水餃。」一群台東熱血青年聚會後的突發奇想，促成今天中午的水餃宴，青年們自包水餃、煮水餃，讓台東市區的弱勢家庭、獨居長輩及街友水餃吃到飽，想不到煮的速度遠不及吃的速度，青年們開心地說，受到弱勢團體喜愛，期待下次還有機會，一定會做的更完善。

由台東出出實驗坊、WISH TREE 香氛蠟燭、特昇機車行、丸八餐廳、潮渡假酒店等在地青年老闆、志工近20人，今天一早就在出出實驗坊後方草地忙著包水餃、煮蘿蔔湯。

上午10時30分活動開始後，前來品嘗水餃的人潮不曾間段，後場煮水餃的鍋子未曾停歇，1鍋近300顆水餃，才剛煮好，不到2分鐘就被拿光，短短1小時就煮了2000顆水餃。

提供場地的出出實驗坊營運經理陳彥廷表示，原本與朋友們就會不定期協助弱勢家庭、獨居老人，一個簡單的想法，經過1個月的籌畫運作，首度舉辦大型的公開活動，目的只是想用大家都會做的食材，讓弱勢邊緣戶吃飽。

陳彥廷說，第一次辦水餃宴，請華山基金會、人安基金會、縣府社會處及當地里長協助邀弱勢邊緣戶參加，預先包了3000顆水餃，加上現包現煮，一開始擔心沒人來，幸好情況超乎預期，還險些供不應求，事後會再檢討流程，希望有機會能持續辦下去。

現場不只有現煮水餃、蘿蔔湯及各式飲料，也開放親子體驗包水餃的樂趣，吸引不少家庭加入包水餃做公益的行列。

台東市長張國洲特地抽空到場慰勞這群熱血青年，還加入煮水餃行列，更與長輩們共餐，張國洲說，公部門經費及人力有限，有賴社會善心人士與團體協助，才能讓弱勢邊緣戶有更妥善的照顧及自立。

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