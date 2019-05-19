遠航風暴擴大 交通部下午討論照顧旅客權益

2019-05-19 13:00

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕遠東航空無預警停飛大量國際航班，擴大至8航線、31航班，據了解，交通部民航局、觀光局今天下午2點將開會討論業者與消費者賠償措施與後續處置，交通部次長祁文中坐鎮主持。祁文中表示，交通部將整合民航局與觀光局資源落實兩大目標，確保公共利益、照顧消費者權益。

祁文中表示，交通部希望民航局與觀光局妥善處理，照顧公共利益、保障消費者權益，遠航必須講清楚、說明白，民航局基於飛安考量，給予總飛行時數限制，早已實行，遠航也須每月提出飛航計畫，如今遠航卻未按計畫，片面減班、停飛，民航局應妥適處理。

他說，更重要的是，觀光局應保障旅行社與旅客權益，兩局已成立應變小組，今天下午將了解後續一系列處置，消費者向旅行社購買產品，並預收費用，當旅行社無法履行契約，與旅客之間有民事關係應遵守。

至於旅行社與航空公司為點對點合作關係，須另外處理，但不能讓團客與自由行旅客權益受損，環環相扣，交通部將協助民航局與觀光局，縮小當中的差距。

旅遊品質保障協會理事長許晉睿表示，目前停飛的航線其他家幾乎客滿，很難協助旅客轉搭他航，更糟糕的是還有留在國外回不來的旅客，但確切損失金額及影響旅客數，要等週一各家業者上班才會比較清楚。

許晉睿痛批，遠航是一家行徑很惡劣的公司，完全不尊重合作的客戶和消費者，停飛的前一天才宣布停飛，若業者不說還有其他航線要停飛，遠航還想繼續隱瞞，品保協會明天將蒐集業界損失情況和意見並和觀光局及遠航進行討論。

許晉睿也點名民航局，身為主管機關有督導不周的責任，三個月前就知道遠航超時、不能再飛，卻連向觀光局通報都沒有，明知有問題也不照會，眼睜睜看著旅行社和消費者吃虧，簡直官僚到極點。

許晉睿透露，今天下午交通部及民航局、觀光局將開會討論如何處理遠航停飛對業者及消費者造成損失，品保協會已將目前業者損失情況及訴求提供給交通部做參考。

觀光局副局長張錫聰表示，確實有收到業者提供的訴求，包括要求遠航在此次事件中負起所有賠償責任，未來將如何處理仍要等下午會議開完後才有具體結論。

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