打臉韓國瑜？馬來西亞官方、商人來台「發大財」

2019-05-19 13:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年二月高雄市長韓國瑜訪問馬來西亞，結果碰了軟釘子，見不到馬來西亞的吉隆坡市長及議長，後來還爆出疑似遭「打壓」、「放鴿子」等情事！事實上，馬國很希望跟台灣做生意，但不一定侷限在「只買台灣農產品」，今天馬國雪蘭莪州（簡稱：雪州）官員就在台商的陪同下到台灣尋找商機，他們希望借重台灣的先進的農業技術，提昇該國的農業水準。

馬來西亞雪蘭莪州政府一行10餘人，由州長特別助理B Chendren Balakrishnan率領，來台進行三天的農業參訪行程，他們分別拜訪中興大學、南華大學及台灣中部多個農場，今天則到前明道大學校長陳世雄經營的「City bear農場」參訪，對於「小而美」的農場經營模式留下深刻印象。

陪同的馬來西亞台商葉茂生說，今年2月韓國瑜來大馬時，他也受邀，但韓國瑜來馬來西亞前「沒做功課」，只想賣農產品到大馬，不知道馬來西亞真正的「農業需求」。

他說，台灣農業技術獨步全球，但有的不少農民目前面臨瓶頸，包括缺工、缺土地（地價貴），馬來西亞多的是土地和人力，這正是兩國可以合作的地方。

州長特助Balakrishnan先生看陳世雄利用一甲地作有機栽種、養蜜蜂、又以黑水虻養雞，低成本投入卻有高價值的產出，這對他有很大的衝擊。

他說，來台灣才知道這裡有很多元的農業操作模式，有大農場經營模式，也有小農場自給自足式，很想學回去加以應用，培養「一英畝一農場」的經營模式，以養蜂、養蟲餵雞、循環經濟發展方法，無污染零廢棄物的永續農業經營模式，其次紅龍果、芒果栽也很適合在馬來西亞推廣。

台商葉茂生說，不管蔡政府的「新南向政策」或高雄的「發大財」，政府人物通常只看見眼前的利益，實際的配套措施沒有出來，只有「見樹不見林」，這次馬國官員直接來台，才知道「台灣高手在民間」，兩國可以各取所需，只要交流的架構建立，馬國學生可以來台學農業，台灣的農民也可以到馬國開農場、建立行銷管道，市場商機無限。

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