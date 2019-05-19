入夏登革熱疫情蠢動 竹市推生態防蚊診斷服務

2019-05-19 12:08

［記者洪美秀／新竹報導］每年5月、6月是台灣梅雨季節，大雨過後更是蚊、蠅蟲孳生期，而加上溫多雨天氣，是登革熱流行時期，依據衛福部資料，竹市已有六起境外移入的登革熱病例，市議員曾資程呼籲市府應趕緊啟動病煤蚊（埃及斑蚊及白線斑蚊）的防治及消毒工作。包括衛生局及環保局都已啟動社區家戶宣導，也展開社區病媒蚊診治服務，歡迎社區提出申請。

曾資程說，依據衛福部疾管署資料顯示，新竹市今年登革熱境外移入病例己有6人（僅次於6都以及彰化縣），登革熱屬第二類法定傳染病，症狀有高熱、頭部、肌肉、骨頭、關節的疼痛，後眼窩痛以及發疹，必要時需隔離治療。

由於登革熱境外移入病例進入國內後經病媒蚊叮咬，病媒蚊即具傳播病毒，恐導致本土病例的發生。曾資程已要求市府相關單位啟動登革熱防疫宣導工作，也提醒民眾居家環境如有積水容器，應儘速清除，做好防蚊措施。

新竹市衛生局針對6例境外移外的登革熱病例加強監控及環境的消毒整理，也都掌握患者的狀況，登革熱疫情都在控制中。而環保局也在社區展開生態防蚊診所，即日起開放轄內有蚊蟲困擾的社區、大廈、機關、場所提出申請，環保局會派生態防蚊師免費前往診斷，協助解決夏日蚊蟲孳擾問題，守護民眾健康。

環保局長江盛任說，生態防蚊作法就是針對蚊蟲孳生源，採取環境治理方式，包括將貯水容器加蓋、樹洞填滿或排水孔洞加16目以上防蟲網、長青苔的土地以密植草皮或鋪上碎石、不易清除的積水可以放入食蚊魚或定期使用生物製劑讓孑孓無法生長，這樣的作法就阻斷了蚊蟲的生長環境，自然就解決蚊蟲孳擾的問題，可電洽：03-536-8920分機1003。

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