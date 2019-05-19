找頭路看過來！高雄本週7場徵才 釋出逾1000個職缺

2019-05-19 11:49

〔記者黃建華／高雄報導〕想投頭路或換工作的民眾看過來！高雄市本週辦理7場徵才，共有58家廠商釋出1000個以上就業職缺，歡迎民眾做伙來找好頭路。

1.5月20日（一）10:00~16:30三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191）邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才活動，該公司繼漢神巨蛋店後，持續在全台拓點，為因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員及3名儲備店經理職缺，月薪31K起。

2.5月20日（一）14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），日月光半導體製造公司操作工（35人）。

3.5月21日（二）10:00~14:30義守大學醫學院-A棟1樓（高雄市燕巢區角宿里義大路8號，07-7410243）舉辦聯合徵才，邀請義大醫院、旗山醫院、阮綜合醫院、聯新國際醫院、燕巢靜和醫院、馬光中醫診所、中國醫藥大學附設醫院、泰康護理之家、松和護理之家等23家醫療院所參與，開出「藥師、醫檢師、護理師、護理人員、營養師、放射師、社工員、照顧服務員、行政人員、 診所助理」等500個以上職缺，平均薪資達35K以上。

4.5月21日（二）09:30~11:00高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），新和興海洋企業公司操作工（9人）、擎億公司操作工（9人）、名鋒企業公司操作工（5人）、創寶特殊精密工業公司操作工（6人）、智勝公司操作工（9人）、源鋼企業公司操作工（39人）。

5.5月23日（四）09:00~12:30梓官區梓義活動中心（高雄市梓官區進學路57號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀請北高雄多家知名廠商如燁興企業、春星工業、川湖科技、信盛精工、嘉華盛科技、大鎪科技、裕鐵企業、慈陽科技工業、誠毅紙器、衛普實業、南六企業、璟茂科技等20家廠商參與，開出「工程師、儲備幹部、印刷技師、品檢員、電機人員、技術員、倉管員、品管員、保全人員、業務助理」等330個優質職缺，平均薪資達27K以上。

6.5月23日（四）14:30~15:30前鎮區興東里活動中心（高雄市前鎮區嘉陵街36號，07-8220790），昕秝開發行銷公司理貨包裝員（10人）、東京都保全高雄分公司安管員（10人）、三僕行貨櫃運輸公司維修人員（5人）、打鈑人員（5人）、日安環保工程公司高鐵車廂清潔員（20人）、高捷大寮機廠兼職清潔員（2人）、良安行公司現場工作人員（5人）、小貨車司機兼作業員（5人）、切割人員（5人）、尚潔環境工程公司儲備主管（2人）、技術員（3人）。

7.5月24日（五）14:00~16:00三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191）邀請頂呱呱國際公司到站進行專案徵才活動，該公司為台灣第一家連鎖炸雞品牌，為因應高雄展店人力需求，提供25名內儲備幹部、門市職員職缺，月薪26K起，歡迎有志投入餐飲領域的求職朋友把握機會參加。

高雄市政府勞工局訓練就業中心所屬各就服站不定期辦理各式徵才活動，更多相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408 李家騫。

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